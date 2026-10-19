Wie Verteidigungsminister Kaunas mitteilte, stürzte die Drohne im Norden des Landes ab. Trümmer hätten ein ziviles Fahrzeug beschädigt, aber niemanden verletzt. Das ukrainische Außenministerium äußerte die Vermutung, dass eine ukrainische Drohne durch einen russischen Störsender umgelenkt wurde.
Litauen hatte wegen des Vorfalls die Streitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzt und Bewohner aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. Auch im benachbarten Lettland wurde die Bevölkerung gewarnt.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.