Wie die private Bildungsstätte mitteilte, ist eine Promotion notwendige Bedingung für die Berufung zum Professor. Das lege das Berliner Hochschulgesetz fest. Eine künftige Wiederaufnahme der Professur sei somit nicht möglich. Als versierter Experte, Fachmann in verschiedensten Bereichen der Politik und hervorragender Dozent sei Voigt allerdings weiterhin willkommen. Voigt war Professor für Digitale Transformation und Politik. Seit seiner Vereidigung als Ministerpräsident ist er beurlaubt. Der CDU-Politiker hatte diese Woche den Entzug seines Doktorgrads hingenommen und den Rechtsstreit um seine Dissertation eingestellt.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.