Thüringen
Nach Entzug des Doktortitels: Ministerpräsident Voigt kann nicht wieder Professor an seiner Berliner Hochschule werden

Thüringens Ministerpräsident Voigt kann nach dem Entzug seines Doktortitels kein Professor mehr an der Quadriga Hochschule Berlin sein.

    Thüringen, Erfurt: Mario Voigt (CDU), Ministerpräsident von Thüringen, spricht zu Journalisten im Thüringer Landtag.
    Thüringens Ministerpräsident Voigt will Entzug der Doktorwürde akzeptieren und zieht eine Klage zurück. (Martin Schutt/dpa)
    Wie die private Bildungsstätte mitteilte, ist eine Promotion notwendige Bedingung für die Berufung zum Professor. Das lege das Berliner Hochschulgesetz fest. Eine künftige Wiederaufnahme der Professur sei somit nicht möglich. Als versierter Experte, Fachmann in verschiedensten Bereichen der Politik und hervorragender Dozent sei Voigt allerdings weiterhin willkommen. Voigt war Professor für Digitale Transformation und Politik. Seit seiner Vereidigung als Ministerpräsident ist er beurlaubt. Der CDU-Politiker hatte diese Woche den Entzug seines Doktorgrads hingenommen und den Rechtsstreit um seine Dissertation eingestellt.
    Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.