Die Debatte um eine Wiederzulassung russischer Sportler für internationale Wettbewerbe während des Ukraine-Kriegs spaltet die Sportwelt. (Hannibal Hanschke / epa / dpa / Hannibal Hanschke)

Nach Finnland kündigen auch Norwegen, Schweden und Estland an, russischen Athleten keine Visa zur Einreise auszustellen. Norwegen verwies zur Begründung auf das Internationale Olympische Komitee und mehrere Sport-Dachverbände, die russische Sportler wieder zu Wettkämpfen zulassen wollen. Weil Russlands Spitzensport eng mit staatlichen Strukturen verknüpft sei, könne die Teilnahme dieser Athleten nicht losgelöst vom Krieg gegen die Ukraine betrachtet werden, heißt es in einer Erklärung der Regierung in Oslo.

In den drei nordeuropäischen Ländern finden Wintersport-Weltcups, aber auch die Nordische Ski-WM und die Eiskunstlauf-WM statt.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.