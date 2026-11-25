Die Linken-Politikerin Vanessa Emde (Jens Kalaene/dpa)

Emde könne ihr Direktmandat für den Wahlkreis Neukölln nicht im Sinne der gemeinsam geführten Kampagne der Linkspartei ausfüllen. Das Mandat sei kein persönlicher Besitz, sondern gemeinsam erkämpft worden. Emde verkenne diese Teamleistung , sagte Wolter.

Die Berliner Landeschefs von SPD und Grünen begrüßten den Ausschluss Emdes aus der Linksfraktion. Die SPD-Vorsitzenden Krach und König erklärten, die Personalie habe die Koalitionsgespräche erheblich belastet. Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschef Graf.

Emde kritisiert Ausschluss

Die Berliner Linksfraktion hatte Emde gestern wegen ihrer antiisraelischen Positionen ausgeschlossen. 33 der 44 Abgeordneten votierten dafür. In dem Antrag hieß es, Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. Im Zentrum stehen Emdes Haltung im Nahostkonflikt und der Vorwurf des Antisemitismus mit der Begründung, sie ziehe das Existenzrecht Israels in Zweifel. Die SPD hatte den Ausschluss aus der Fraktion als eine Bedingung für das Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt.

Emde selbst kritisierte die Entscheidung und kündigte an, ihr Mandat weiter auszuüben. Es sei demokratisch erlangt worden und kein Verhandlungsgegenstand. Die Fraktion sei offensichtlich unter dem Druck von SPD, Grünen und einer "medialen Hetzkampagne" eingebrochen.

Direktmandat nicht betroffen

Die Linke hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September gewonnen, Emde war dabei erstmals ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat im Wahlkreis Neukölln, im Wahlkampf hatte sie vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt.

Emde bekommt somit auch künftig als Abgeordnete 8.161 Euro pro Monat und hat etwa die Möglichkeit, parlamentarische Anfragen an den Senat zu stellen sowie zumindest in begrenztem Umfang bei Plenarsitzungen zu sprechen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.