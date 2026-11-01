Zugleich teilte Binance mit, rund 95 Prozent der gestohlenen Gelder aus Unternehmensreserven ausgeglichen zu haben. In einer ersten Stellungnahme hieß es, dass digitale Vermögenswerte im Wert von 6,3 Milliarden Dollar von dem Hacker-Angriff betroffen seien. Um das Ausmaß des Diebstahls einzudämmen, hätten Partner-Unternehmen von Binance rund drei Milliarden Dollar an Kryptovermögen eingefroren.
Die US-Bundespolizei FBI machte eine nordkoreanische Hackergruppe für den Diebstahl verantwortlich. Auf der Plattform Binance werden zahlreiche Digitalwährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP sowie wichtige Stablecoins gehandelt.
Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.