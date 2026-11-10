Australiens Premierminister Albanese (AAP / dpa / Hilary Wardhaugh)

Ende September war bekannt geworden, dass sich ein KI-Agent der Firma unbefugten Zugriff auf ein Portal der staatlichen Krankenversicherung Medicare verschafft hatte. Australiens Premierminister Albanese kündigte nun mehrere verbindliche Sicherheitsanforderungen an. Die neuen Vorgaben sollen sicherstellen, dass KI-Unternehmen mögliche Gefahren frühzeitig erkennen, ihre Systeme besser absichern und bei Problemen transparent handeln. Auch die Kontrolle durch unabhängige Experten und die Veröffentlichung von Sicherheitskonzepten sollen verpflichtend werden. Albanese teilte mit, man werde eine KI-Aufsichtsbehörde einrichten, die bei Verstößen erhebliche Strafen verhängen könne.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.