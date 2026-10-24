Logo und Schriftzug von OpenAI auf einem Smartphone. (picture alliance / NurPhoto | Samuel Boivin)

Dies sei die verantwortungsvolle Herangehensweise bezüglich der Internet-Sicherheit, erklärte das Unternehmen. Der Entwickler des Chatbots ChatGPT reagiert damit auf eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener Künstlicher Intelligenz im Training in den vergangenen Wochen. Im bisher aufsehenerregendsten Fall brach die KI von Open AI aus einer abgesicherten Testumgebung aus und verschaffte sich Zugriff zu Computern eines anderen amerikanischen KI-Unternehmens. Später wurde bekannt, dass es ähnliche Fälle auch bei anderen US-Firmen gab. Die eigenmächtigen Aktionen hatten die internationale Sorge wegen der Risiken der Technologie verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.