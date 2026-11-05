Die Vorhersage:
Nachts teils stark bewölkt, gebietsweise auch klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag nach teils zäher Nebelauflösung heiter oder länger sonnig. Nur vereinzelt ganztägig neblig-trüb. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
Nachts teils stark bewölkt, gebietsweise auch klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag nach teils zäher Nebelauflösung heiter oder länger sonnig. Nur vereinzelt ganztägig neblig-trüb. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag in der Nordwesthälfte heiter oder sonnig. Sonst gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel. 2 bis 11 Grad.
Am Freitag in der Nordwesthälfte heiter oder sonnig. Sonst gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel. 2 bis 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.