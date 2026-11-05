Wetter
Nach Nebelauflösung heiter oder sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Hoher Luftdruck und Festlandsluft bestimmen das Wetter in weiten Teilen Deutschlands.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts teils stark bewölkt, gebietsweise auch klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag nach teils zäher Nebelauflösung heiter oder länger sonnig. Nur vereinzelt ganztägig neblig-trüb. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag in der Nordwesthälfte heiter oder sonnig. Sonst gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel. 2 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.