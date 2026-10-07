Wetter
Nach Nebelauflösung meist heiter, im Norden und Westen etwas Regen

Das Wetter: Nach Nebelauflösung oft heiter. Im Norden sowie später auch im Westen und Nordwesten etwas Regen. Höchstwerte 17 bis 26 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen überwiegend stark bewölkt, vor allem im Osten und Südosten sowie in der Nordwesthälfte Schauer oder teils länger anhaltender und kräftiger Regen. 13 bis 20 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Südosten lange Zeit heiter und trocken. Sonst stark bewölkt und aus Nordwesten aufkommender Regen. 12 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.