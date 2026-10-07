Morgen überwiegend stark bewölkt, vor allem im Osten und Südosten sowie in der Nordwesthälfte Schauer oder teils länger anhaltender und kräftiger Regen. 13 bis 20 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Südosten lange Zeit heiter und trocken. Sonst stark bewölkt und aus Nordwesten aufkommender Regen. 12 bis 18 Grad.
Am Freitag im Südosten lange Zeit heiter und trocken. Sonst stark bewölkt und aus Nordwesten aufkommender Regen. 12 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.