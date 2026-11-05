Wetter
Nach Nebelauflösung meist heiter oder sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Hoher Luftdruck und Festlandsluft bestimmen das Wetter in weiten Teilen Deutschlands.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nach Nebelauflösung meist heiter, teils auch länger sonnig. Nur vereinzelt ganztägig neblig-trüb. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Morgen verbreitet heiter oder sonnig. Im Süden gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 3 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag stark bewölkt, im Osten Auflockerungen, im Südwesten und Süden regional Dauernebel. 5 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.