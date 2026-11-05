Die Vorhersage:
Nach Nebelauflösung meist heiter, teils auch länger sonnig. Nur vereinzelt ganztägig neblig-trüb. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Morgen verbreitet heiter oder sonnig. Im Süden gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 3 bis 11 Grad.
Nach Nebelauflösung meist heiter, teils auch länger sonnig. Nur vereinzelt ganztägig neblig-trüb. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Morgen verbreitet heiter oder sonnig. Im Süden gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 3 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag stark bewölkt, im Osten Auflockerungen, im Südwesten und Süden regional Dauernebel. 5 bis 10 Grad.
Am Samstag stark bewölkt, im Osten Auflockerungen, im Südwesten und Süden regional Dauernebel. 5 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.