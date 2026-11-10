Steinmeier-Nachfolge

Ilse Aigner mit Friedrich Merz (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Sie wolle sich für eine Politik einsetzen, die Gräben überwinde. Bundeskanzler Merz erklärte, für das Amt brauche es eine Persönlichkeit mit klarem Kompass und Rückhalt aus der politischen Mitte. Mit der CSU-Politikerin würde Deutschland ein Staatsoberhaupt mit Würde und Herz gewinnen, das zusammenführe und Orientierung gebe. Zuvor hatte der CDU-Vorstand die bayerische Landtagspräsidentin Aigner offiziell als Kandidatin nominiert. SPD und Grüne hatten sich ebenfalls für Aigner ausgesprochen. Die Linke will nach den Worten von Parteichef Pantisano einen eigenen Personalvorschlag machen. CSU-Chef Söder sprach von einem historischen Tag für seine Partei.

Er hatte eine Kandidatur Aigners vor Monaten ins Spiel gebracht. Die 61-Jährige wäre die erste Frau und erste CSU-Personalie an der Staatsspitze Deutschlands. Die Wahl der Nachfolgerin von Amtsinhaber Steinmeier in der Bundesversammlung findet am 30. Januar statt.

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Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.