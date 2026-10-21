Der französische Ministerpräsident Sébastien Lecornu (JULIEN DE ROSA/Pool AFP/AP/dpa)

Beteiligt ist etwa die CGT, die eine der treibenden Kräfte der Demonstrationen ist. Die Gewerkschaft fordert von der Regierung eine Erhöhung des Mindestlohns, einen Inflationsausgleich bei den Gehältern sowie mehr Investitionen in Schulen und öffentliche Dienstleistungen. Bei den Gesprächen zwischen Lecornu und den Gewerkschaften soll es auch darum gehen, wie die Demonstrationsfreiheit gewährleistet werden kann.

Nach den Ausschreitungen am vergangenen Wochenende hatte die französische Regierung eine Ausweitung der Polizeieinsätze angekündigt. Die Gewerkschaften betonten, dass ein Großteil der Hunderttausenden Demonstranten friedlich gewesen sei. Am kommenden Wochenende sollen erneut Proteste in Frankreich stattfinden, daran will sich auch die sogenannte Gelbwesten-Bewegung beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.