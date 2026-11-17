Die Abgeordneten werden zunächst einen Parlamentspräsidenten, dessen Stellvertreter sowie verschiedene Gremien der Nationalversammlung wählen. Die Wahl der neuen Regierung muss innerhalb von 90 Tagen erfolgen.
Die studentische Protestbewegung hatte bei der Parlamentswahl in Serbien mit gut 52 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit erreicht. Der langjährige Machthaber Vucic räumte daraufhin die Niederlage seiner Partei ein.
Die Studentenliste besteht aus akademischen und zivilgesellschaftlichen Vertretern. Wer von ihnen in eine mögliche Regierung eintritt, ist bisher unklar.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.