Bundesländer

Der Landesvorstand fasste den Entschluss am späten Abend nach einer mehrstündigen Online-Sitzung. Die Grünen wollen heute bei einem Kleinen Parteitag entscheiden. Stimmen auch sie zu, sollen die Verhandlungen am Montag beginnen.
Nach dem Abschluss der zweiwöchigen Sondierungsgespräche hatten die Verhandlungsführer von SPD, Linken und Grünen ihren Parteigremien gestern die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen. Es wäre die erste rot-rot-grüne Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.