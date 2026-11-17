Mehrere Online-Dienste von Apple waren vorübergehend nicht erreichbar. Laut der Status-Webseite des Unternehmens fielen zunächst der App Store und der Musikanbieter Apple Music aus. Auch die Einwahl in bestimmte Accounts funktionierte nicht.
Apple teilte gegenüber dem Fernsehsender CNBC mit, dass ein internes Update die Störungen ausgelöst habe.
IT-Probleme auch beim US-Geheimdienst NSA
Technische Probleme werden auch vom internen Kommunikationsnetz des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA gemeldet. Die Organisation bestätigte technische Probleme, die auf Wartungsarbeiten zurückzuführen seien. Die entscheidenden Funktionen seien jedoch vollständig einsatzfähig. Laut Medienberichten funktioniert ein Netzwerk nur eingeschränkt, über das Mitarbeiter vertrauliche Informationen austauschen.
Mehrere Fälle in wenigen Tagen
In den vergangenen Tagen waren mehrere ähnliche Vorfälle bekannt geworden. Microsoft hatte mehr als 24 Stunden lang weltweit Störungen . In den USA durften am Freitag Flugzeuge landesweit nicht starten, nachdem Probleme im Kommunikationsnetz festgestellt worden waren.
Es wird immer wieder gefordert, dass sich Verwaltung und Unternehmen unabhängiger von einzelnen Anbietern machen sollten.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.