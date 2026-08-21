Belgien
Nach Tod von Cambridge-Professor Jason Arday: Universität Gent suspendiert US-Forscher

Nach dem Tod des Cambridge-Professors Jason Arday hat die Universität Gent in Belgien einen Wissenschaftler suspendiert. Sie spricht von einer "Vorsichtsmaßnahme". Der US-Forscher Nathan Cofnas hatte Plagiatsvorwürfe gegen Arday erhoben.

    Menschen legen Blumen nieder bei einer Mahnwache in London für den verstorbenen Uni-Professor Jason Arday.
    Mahnwache für den verstorbenen Cambridge-Professor Jason Arday in London (AFP / CARLOS JASSO)
    Man habe eine "vorläufige disziplinarische Untersuchung" gegen einen Forscher eingeleitet, der in den Fall verwickelt sei, teilte die Universität Gent mit ohne einen Namen zu nennen. Cofnas selber bestätigte seine Suspendierung jedoch auf der Online-Plattform X.

    Rassismus-Vorwürfe gegen Cofnas

    Cofnas hatte selbst an der britischen Universität Cambridge gearbeitet, musste sie aber 2024 wegen Rassismus-Vorwürfen verlassen. Seine Plagiatsvorwürfe gegen Arday wurden von rechtsgerichteten Zeitungen und Kommentatoren aufgegriffen, die den schwarzen Professor als "Aushängeschild" für Gleichstellungs- und Inklusionsprogramme bezeichneten.

    Aufklärung des Falls gefordert

    Arday war daraufhin am 5. August von seinem Posten als Professor für Bildungssoziologie zurückgetreten. Vor einer Woche wurde er tot aufgefunden, die Polizei stuft den Tod als "nicht verdächtig" ein. Unterstützer Ardays beklagen, dass es eine ”Mobbing-Kampagne” gegen ihn gegeben habe und fordern Aufklärung.
    Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.