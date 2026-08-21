Man habe eine "vorläufige disziplinarische Untersuchung" gegen einen Forscher eingeleitet, der in den Fall verwickelt sei, teilte die Universität Gent mit ohne einen Namen zu nennen. Cofnas selber bestätigte seine Suspendierung jedoch auf der Online-Plattform X.
Rassismus-Vorwürfe gegen Cofnas
Cofnas hatte selbst an der britischen Universität Cambridge gearbeitet, musste sie aber 2024 wegen Rassismus-Vorwürfen verlassen. Seine Plagiatsvorwürfe gegen Arday wurden von rechtsgerichteten Zeitungen und Kommentatoren aufgegriffen, die den schwarzen Professor als "Aushängeschild" für Gleichstellungs- und Inklusionsprogramme bezeichneten.
Aufklärung des Falls gefordert
Arday war daraufhin am 5. August von seinem Posten als Professor für Bildungssoziologie zurückgetreten. Vor einer Woche wurde er tot aufgefunden, die Polizei stuft den Tod als "nicht verdächtig" ein. Unterstützer Ardays beklagen, dass es eine ”Mobbing-Kampagne” gegen ihn gegeben habe und fordern Aufklärung.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.