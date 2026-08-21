Mahnwache für den verstorbenen Cambridge-Professor Jason Arday in London (AFP / CARLOS JASSO)

Man habe eine "vorläufige disziplinarische Untersuchung" gegen einen Forscher eingeleitet, der in den Fall verwickelt sei, teilte die Universität Gent mit ohne einen Namen zu nennen. Cofnas selber bestätigte seine Suspendierung jedoch auf der Online-Plattform X.

Rassismus-Vorwürfe gegen Cofnas

Cofnas hatte selbst an der britischen Universität Cambridge gearbeitet, musste sie aber 2024 wegen Rassismus-Vorwürfen verlassen. Seine Plagiatsvorwürfe gegen Arday wurden von rechtsgerichteten Zeitungen und Kommentatoren aufgegriffen, die den schwarzen Professor als "Aushängeschild" für Gleichstellungs- und Inklusionsprogramme bezeichneten.

Aufklärung des Falls gefordert

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.