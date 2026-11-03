Fußball
Nach Tod von Spieler: Spanischer Verband setzt Pokalwettbewerbe aus

Der spanische Fußballverband hat nach dem Tod eines Spielers infolge eines Fouls alle Pokalbegegnungen für heute abgesagt. Dies sei ein Zeichen des Respekts und der Solidarität, teilte der Verband mit.

    Spanien, Teneriffa: Spieler des CD Tenerife und des FC Andorra umringen den Spieler Jesús de Miguel aus Teneriffa.
    Der Stürmer Jésus de Miguel verlor nach einem Foulspiel durch den gegnerischen Torwart das Bewusstsein. (- / Fc Andorra via EUROPA PRESS / dp / -)
    Betroffen sind sowohl Begegnungen im Männer- als auch im Frauenfußball. Über Nachholtermine soll in den kommenden Tagen entschieden werden.
    Der Stürmer Jesús de Miguel vom Zweitligisten CD Teneriffa hatte gestern im Spiel gegen den FC Andorra nach einem Zusammenprall mit dem Torhüter der gegnerischen Mannschaft das Bewusstsein verloren. Der 30-Jährige starb nach Angaben seines Vereins am Morgen in einem Krankenhaus.
    De Miguel hatte CD Teneriffa im vergangenen Sommer mit elf Treffern zum Aufstieg in die zweite Liga geführt.
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.