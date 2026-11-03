Betroffen sind sowohl Begegnungen im Männer- als auch im Frauenfußball. Über Nachholtermine soll in den kommenden Tagen entschieden werden.
Der Stürmer Jesús de Miguel vom Zweitligisten CD Teneriffa hatte gestern im Spiel gegen den FC Andorra nach einem Zusammenprall mit dem Torhüter der gegnerischen Mannschaft das Bewusstsein verloren. Der 30-Jährige starb nach Angaben seines Vereins am Morgen in einem Krankenhaus.
De Miguel hatte CD Teneriffa im vergangenen Sommer mit elf Treffern zum Aufstieg in die zweite Liga geführt.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.