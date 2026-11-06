Bundesaußenminister Wadephul betonte, über die Zukunft der Ukraine dürfe nicht ohne Kiew entschieden werden und über die Sicherheit Europas nicht ohne Europa. Ähnlich äußerte sich sein polnischer Amtskollege Sikorski.
US-Präsident Trump hatte gestern den russischen Unterhändler und Putin-Vertrauten Dmitrijew im Weißen Haus empfangen. Anschließend stellte Trump ein umfassendes Friedensabkommen in Aussicht, das auch "ganz Europa" betreffen könne. Details nannte er nicht.
In der kommenden Woche sollen in Abu Dhabi unter US-Vermittlung Unterhändler der Ukraine und Russlands erstmals seit Februar wieder über ein Ende des Krieges verhandeln.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.