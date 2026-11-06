Ukraine-Krieg
Nach Trump-Äußerungen: EU pocht auf Beteiligung Europas bei möglichen Friedensverhandlungen

Führende Politiker in der EU pochen auf eine Beteiligung Europas bei der Suche ‌nach einer Friedenslösung ⁠für die ⁠Ukraine. Die Außenbeauftragte Kallas erklärte, jedes Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges müsse die Europäische Union einbeziehen.

    Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der Europäischen Union (EU) für Außen- und Sicherheitspolitik, sowie Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, spricht bei einem EU-Außenministertreffen vor Journalistinnen und Journalisten.
    Kaja Kallas (picture alliance / dpa / Ansgar Haase)
    Bundesaußenminister Wadephul betonte, über die Zukunft der Ukraine dürfe nicht ohne Kiew entschieden werden und über die Sicherheit Europas ⁠nicht ⁠ohne Europa. Ähnlich äußerte sich sein polnischer Amtskollege Sikorski.
    US-Präsident Trump hatte gestern den russischen Unterhändler und Putin-Vertrauten Dmitrijew im Weißen Haus empfangen. Anschließend stellte Trump ein umfassendes Friedensabkommen in Aussicht, das auch "ganz Europa" betreffen könne. Details nannte er nicht.
    In der kommenden Woche sollen in Abu Dhabi unter US-Vermittlung Unterhändler der Ukraine und Russlands erstmals seit Februar wieder über ein Ende des Krieges verhandeln.
    Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.