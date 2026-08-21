Südamerika

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Nach Angaben des Erdbebeninstituts des südamerikanischen Landes hatte der Erdstoß die Stärke 7,2. Die US-Erdbebenwarte sprach von einer Stärke von 6,7. Laut Behörden gab es Verletzte und dutzende beschädigte Gebäude. Das Epizentrum lag in der Provinz Parinacochas, rund 800 Kilometer von der Hauptstadt Lima entfernt.

Es war bereits das dritte schwere Beben in der Region innerhalb von zwei Monaten: Bei einem Doppelbeben in Venezuela waren Ende Juni mehr als 6400 Menschen ums Leben gekommen. In Kolumbien starben bei einem Erdbeben vergangene Woche fast 300 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.