Frankreich
Nach Zugeständnissen: Regierung ruft zum Ende der Blockade-Aktionen an Schulen und Universitäten auf

Nach Zugeständnissen an die protestierenden Schüler und Studenten hat die französische Regierung ein Ende der Blockaden an den Schulen und Universitäten gefordert.

    Lyon, Frankreich: Auf einer Straße stehen sich Polizeikräfte und Protestler gegenüber. Dazwischen liegen umgefallene Mülltonnen, Qualm ist in der Luft.
    Ausschreitungen in Lyon am 24.10 (picture alliance / MAXPPP / Richard MOUILLAUD)
    Hochschulminister Baptiste sagte, mit dem Ende der Herbstferien solle ab Montag der reguläre Unterrichts- und Hochschulbetrieb wieder aufgenommen werden. Zugleich betonte er, man wolle die Gespräche mit Gewerkschaften sowie Schüler- und Studierendenvertretern fortsetzen. Für heute ist ein Treffen von Bildungsminister Geffray mit Gewerkschaftern geplant.
    Gestern hatte die französische Regierung nach den wochenlangen und teils gewaltsamen Protesten im Land Reformen im Bildungswesen angekündigt. Unter anderem soll das umstrittene System "Parcoursup" für die Zulassung an Hochschulen im Herbst 2028 durch ein neues Verfahren ersetzt werden. Zudem ist für die Sanierung von Gymnasien und Universitäten mehr Geld vorgesehen. Studenten- und Schülerverbände sind damit nicht zufrieden und haben angekündigt, ihre Proteste fortzusetzen.
    Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.