Ausschreitungen in Lyon am 24.10 (picture alliance / MAXPPP / Richard MOUILLAUD)

Hochschulminister Baptiste sagte, mit dem Ende der Herbstferien solle ab Montag der reguläre Unterrichts- und Hochschulbetrieb wieder aufgenommen werden. Zugleich betonte er, man wolle die Gespräche mit Gewerkschaften sowie Schüler- und Studierendenvertretern fortsetzen. Für heute ist ein Treffen von Bildungsminister Geffray mit Gewerkschaftern geplant.

Gestern hatte die französische Regierung nach den wochenlangen und teils gewaltsamen Protesten im Land Reformen im Bildungswesen angekündigt. Unter anderem soll das umstrittene System "Parcoursup" für die Zulassung an Hochschulen im Herbst 2028 durch ein neues Verfahren ersetzt werden. Zudem ist für die Sanierung von Gymnasien und Universitäten mehr Geld vorgesehen. Studenten- und Schülerverbände sind damit nicht zufrieden und haben angekündigt, ihre Proteste fortzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.