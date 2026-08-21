Neue Details zur Krankheit

Jamal Musiala nach seinem Zusammenbruch im Testspiel gegen Heidenheim (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Musiala habe bei seiner Behandlung die Medikation geändert, was zu Nebenwirkungen geführt habe, erklärte Kompany auf einer Pressekonferenz. Musiala trainiere aktuell individuell und solle sich "ohne Druck" auf seine neue Behandlung einstellen. Ob Musiala zum Ligastart am 28. August gegen den VfB Stuttgart wieder zur Verfügung steht, ist offen.

Musiala war beim Testspiel der Bayern in Heidenheim am vergangenen Dienstag zum zweiten Mal in nur vier Tagen auf dem Platz zusammengesackt. Er schrieb anschließend bei Instagram von "temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen, die auf eine neurologische Dysfunktion" zurückzuführen seien. Sein Verein ist nach eigenen Angaben schon länger über die Krankheit des Nationalspielers informiert.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.