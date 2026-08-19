Fußballspieler des 1.FC Heidenheim und FC Bayern München stellen sich schützend um Nationalspieler Jamal Musial, der erneut wegen einer Ohnmachht am Boden liegt. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Musiala schrieb, es bestehe kein darüberhinausgehendes gesundheitliches Risiko, und er sei in bester medizinischer Behandlung. musiala hatte zunächst am Samstag und dann noch einmal am Dienstagabend bei Testspielen jeweils kurze Ohnmachtsanfälle erlitten.

Nach Angaben der Deutschen Hirnstiftung handelt es sich bei einer funktionellen neurologischen Störung nicht um eine Schädigung des Nervensystems, sondern um eine - Zitat - "Fehlanpassung der Informationsverarbeitung im Gehirn".

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.