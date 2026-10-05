Zulassungszahlen

Elektroauto an der Ladesäule: Durch das Förderkonzept der Bundesregierung wird die Anschaffung eines E-Autos wieder attraktiver (Archivfoto). (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes waren das fast doppelt so viele wie im September des vergangenen Jahres. Noch beliebter waren Hybrid-Autos, die Elektro- und Verbrennerantrieb miteinander kombinieren; von diesen Fahrzeugen wurden fast 99.000 neu zugelassen. Der Anteil reiner Verbrenner-Fahrzeuge ging zurück und lag bei nur noch gut einem Viertel der Neuzulassungen. Besonders stark war der Rückgang bei Dieselautos.

Neben den gestiegenen Kraftstoffpreisen dürfte nach Ansicht von Experten auch die neue E-Auto-Prämie viele Käufer angelockt haben; nach Regierungsangaben wurde der Zuschuss bisher an mehr als 100.000 Antragssteller ausgezahlt.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.