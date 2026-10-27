Lina Attalah, Chefredakteurin der Nachrichtenseite "Mada Masr" (Roger Anis/AP/dpa)

Diese gilt als eine der letzten Bastionen für kritischen Journalismus im Land. Das zuständige Gericht in Kairo befand die Chefredakteurin der Plattform, Attalah, für schuldig, eine nicht registrierte Website zu betreiben. Gegen sie wurde eine Geldstrafe von umgerechnet rund 48.000 Euro verhängt und sie kam in Polizeigewahrsam. Zudem wurde angeordnet, den Besitz von "Mada Masr" zu beschlagnahmen. - Die Pressefreiheit ist in Ägypten stark eingeschränkt. Dort werden faktisch alle Medien vom Staat kontrolliert.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.