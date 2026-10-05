Am Tag in der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung heiter und trocken. Im Norden und im Südosten mit etwas Regen. 17 bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch verbreitet sonnig. Im Nordwesten bereits wolkiger, später auch zunehmend im Westen mehr Wolken und ab dem Abend Schauer oder Gewitter. 17 bis 25 Grad.
Am Mittwoch verbreitet sonnig. Im Nordwesten bereits wolkiger, später auch zunehmend im Westen mehr Wolken und ab dem Abend Schauer oder Gewitter. 17 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.