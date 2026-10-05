Wetter
Nachts im Norden vereinzelt Schauer, sonst überwiegend klar. 16 bis 5 Grad.

Das Wetter: In der Nacht im Norden stark bewölkt, vereinzelt Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 16 bis 5 Grad.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
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    Am Tag in der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung heiter und trocken. Im Norden und im Südosten mit etwas Regen. 17 bis 24 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch verbreitet sonnig. Im Nordwesten bereits wolkiger, später auch zunehmend im Westen mehr Wolken und ab dem Abend Schauer oder Gewitter. 17 bis 25 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.