Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag in der Westhälfte schauerartige Regenfälle, vereinzelt Gewitter. In den übrigen Landesteilen heiter bis sonnig, im Tagesverlauf von Westen zunehmend wolkig, aber noch trocken. 18 bis 26 Grad.
Am Donnerstag in der Westhälfte schauerartige Regenfälle, vereinzelt Gewitter. In den übrigen Landesteilen heiter bis sonnig, im Tagesverlauf von Westen zunehmend wolkig, aber noch trocken. 18 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.