Wetter
Nachts im Westen Wolken, sonst meist gering bewölkt oder klar, 17 bis 3 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Nordwesten Wolkenfelder, sonst vielfach gering bewölkt, teils klar, lokal Nebel. Tiefstwerte 17 bis 3 Grad. Morgen im Westen im Tagesverlauf örtlich Schauer. Ansonsten nach Nebelauflösung sonnig oder locker bewölkt. Höchsttemperaturen 20 bis 30 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag in der Westhälfte schauerartige Regenfälle, vereinzelt Gewitter. In den übrigen Landesteilen heiter bis sonnig, im Tagesverlauf von Westen zunehmend wolkig, aber noch trocken. 18 bis 26 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.