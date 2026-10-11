Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht nachlassende Schauer und gebietsweise Auflockerungen. Abkühlung auf 8 bis 2 Grad. Morgen meist wechselnd bewölkt, im Osten und Nordosten einzelne Schauer. 12 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nach Nebelauflösung im Süden und Osten freundlich mit längerem Sonnenschein. Von Nordwesten zunehmende Bewölkung und aufkommender Regen. 14 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.