Morgen in der Südosthälfte abseits von Nebelfeldern heiter, von Nordwesten her zunehmende Bewölkung. Im Westen, Nordwesten und in der Mitte etwas Regen; teils hohe Glättegefahr! Höchstwerte 0 bis 5 Grad
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Westen aufgelockert, sonst meist stark bewölkt und im Süden etwas Regen. Minus 1 bis plus 5 Grad.
Am Montag im Westen aufgelockert, sonst meist stark bewölkt und im Süden etwas Regen. Minus 1 bis plus 5 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.