Morgen vom Süden bis in den Osten und Nordosten wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Im Westen und Nordwesten nach Nebelauflösung zunehmend heiter und trocken. Höchsttemperaturen 18 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag teils heiter, teils wolkig, vereinzelt Schauer. Im Norden etwas Regen. 18 bis 24 Grad.
Am Samstag teils heiter, teils wolkig, vereinzelt Schauer. Im Norden etwas Regen. 18 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.