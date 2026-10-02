Wetter
Nachts von Westen her teils starker Regen, im Osten noch länger gering bewölkt, 15 bis 8 Grad

Das Wetter: In der Nacht von Westen her dicht bewölkt mit schauerartigem Regen, örtlich Starkregen möglich. Von Vorpommern bis Niederbayern noch länger gering bewölkt und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 15 bis 8 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tag vom Süden bis in den Osten und Nordosten wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Im Westen und Nordwesten nach Nebelauflösung zunehmend heiter und trocken. Höchsttemperaturen 18 bis 23 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag teils heiter, teils wolkig, vereinzelt Schauer. Im Norden etwas Regen. 17 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.