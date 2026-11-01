Eine keine Horror-Kürbis-Dekoration für Halloween (picture alliance / dpa / Chinafotopress)

In Filderstadt in Baden-Württemberg berichteten zwei Familien, dass sie mehrere Nadeln in Milch-Haselnuss-Schnitten gefunden hätten. Auch in Leinefelde-Worbis in Thüringen entdeckten Kinder Metallnadeln in ihren gesammelten Halloween-Süßigkeiten. In Landshut in Bayern fanden Eltern Schrauben in Süßigkeiten und in Appenheim in Rheinland-Pfalz waren zwei kleine Magnete an einem Kaubonbon befestigt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte die Objekte absichtlich in die Süßigkeiten gesteckt hatten. Da die Kinder zuvor an zahlreichen Haustüren geklingelt hatten, lasse sich bisher nicht nachvollziehen, woher die betroffenen Süßigkeiten genau stammten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.