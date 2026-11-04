Verdacht auf Körperverletzung

In Bayern sind weitere Fälle von präparierten Halloween-Süßigkeiten bekanntgeworden. (Armin Weigel / dpa )

Im schwäbischen Stätzling bei Friedberg entdeckten Eltern bei der Kontrolle der gesammelten Süßigkeiten ihrer Kinder ein Kaubonbon, in dem eine Nadel steckte. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Es werde wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. In Wald und Roßbach im Landkreis Cham entdeckte ein Vater in zwei Schokoriegeln jeweils eine Nähnadel. Die Nadeln wurden erst sichtbar, als die Riegel auseinandergebrochen wurden.

In den vergangenen Tagen waren vergleichbare Fälle aus mehreren Bundesländern gemeldet worden. Der Hintergrund der Taten ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.