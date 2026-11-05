Verdacht auf Körperverletzung
Nadeln in weiteren Süßigkeiten entdeckt

In mehreren deutschen Regionen sind weitere Fälle von Halloween-Süßigkeiten bekannt geworden, die mit Metallteilen präpariert wurden.

    Blick von der Haustür auf die verkleideten und maskierten Kinder. In der rechten unteren Bildecke hält eine Hand eine Schüssel mit Süssigkeiten und Panini-Bildern.
    In Bayern sind weitere Fälle von präparierten Halloween-Süßigkeiten bekanntgeworden. (Armin Weigel / dpa )
    Im niedersächsischen Hameln verletzte sich ein Kind durch eine Nadel in einem Schokoladenriegel leicht. Die Polizei ermittelt zudem in zwei weiteren Fällen versuchter beziehungsweise vollendeter Körperverletzung in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden. Nadeln in Süßigkeiten wurden zudem in Celle sowie in den bayerischen Gemeinden Stätzling, Wald und Roßbach entdeckt.
    Schon in den vergangenen Tagen waren solche Fälle aus mehreren Bundesländern gemeldet worden. Der Hintergrund der Taten ist unklar.
    Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.