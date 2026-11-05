Verdacht auf Körperverletzung

In Bayern sind weitere Fälle von präparierten Halloween-Süßigkeiten bekanntgeworden. (Armin Weigel / dpa )

Im niedersächsischen Hameln verletzte sich ein Kind durch eine Nadel in einem Schokoladenriegel leicht. Die Polizei ermittelt zudem in zwei weiteren Fällen versuchter beziehungsweise vollendeter Körperverletzung in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden. Nadeln in Süßigkeiten wurden zudem in Celle sowie in den bayerischen Gemeinden Stätzling, Wald und Roßbach entdeckt.

Schon in den vergangenen Tagen waren solche Fälle aus mehreren Bundesländern gemeldet worden. Der Hintergrund der Taten ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.