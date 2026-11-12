Vapes und Zigaretten

In Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt Düsseldorf beschloss der Stadtrat am Nachmittag ein Rauchverbot für überdachte Wartebereiche. Die Regelung umfasst auch E-Zigaretten und Verdampfer und tritt ab kommendem Jahr in Kraft.
In mehreren NRW-Städten wie Bonn und Oberhausen bestehen bereits solche Beschränkungen. In Baden-Württemberg ist das Qualmen seit Juni sogar landesweit an allen Haltestellen des Nahverkehrs untersagt.
In mehreren NRW-Städten wie Bonn und Oberhausen bestehen bereits solche Beschränkungen. In Baden-Württemberg ist das Qualmen seit Juni sogar landesweit an allen Haltestellen des Nahverkehrs untersagt.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.