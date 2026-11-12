Vapes und Zigaretten
Nächstes Rauchverbot an Bus- und Bahnhaltestellen beschlossen

Für Raucher werden die Regeln auch an Bus- und Bahnhaltestellen in Deutschland strenger.

    Der ehemalige Torhüter Oliver Kahn ist Werbeträger einer Kampagne gegen den unerwünschten Prospekt Einwurf in private Briefkästen. Er wirbt auf Plakaten wie hier an einer Bushaltestelle in Düsseldorf-Mörsenbroich.
    An überdachten Bushaltestellen in Düsseldorf darf künftig nicht mehr geraucht werden. (imago / Norbert Schmidt )
    In Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt Düsseldorf beschloss der Stadtrat am Nachmittag ein Rauchverbot für überdachte Wartebereiche. Die Regelung umfasst auch E-Zigaretten und Verdampfer und tritt ab kommendem Jahr in Kraft.
    In mehreren NRW-Städten wie Bonn und Oberhausen bestehen bereits solche Beschränkungen. In Baden-Württemberg ist das Qualmen seit Juni sogar landesweit an allen Haltestellen des Nahverkehrs untersagt.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.