Mehrere Brücken in Kiew wurden durch russische Angriffe zerstört. (AP Photo / Evgeniy Maloletka / Evgeniy Maloletka)

Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem der größten Angriffe in dem Krieg bislang. Nach seinen Angaben wurden in der Hauptstadt Kiew und in der Region Sumy im Osten des Landes insgesamt mindestens acht Menschen getötet; es gab zudem zahlreiche Verletzte. In Kiew wurden erneut mehrere Brücken attackiert. Der Verkehr zwischen den beiden Ufern des Flusses Dnipro ist derzeit blockiert.

Das ukrainische Militär griff seinerseits eine russische Ölanlage in der Region Tatarstan an. Der Komplex - ein Teil der Druschba-Pipeline - sei dabei beschädigt worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.