Mehrere Brücken in Kiew wurden durch russische Angriffe zerstört. (AP Photo / Evgeniy Maloletka / Evgeniy Maloletka)

Ukraines Präsident Selenskyj zufolge war es einer der größten Angriffe in dem Krieg bislang. Russland attackierte demnach erneut auch mehrere Brücken mit Raketen. Dabei wurden in der Hauptstadt Kiew nach Darstellung örtlicher Behörden drei Menschen getötet. Die Rede ist zudem von 15 Verletzten. Auch aus der westukrainischen Stadt Lwiw wurde russischer Beschuss gemeldet. Dort gab es einen Toten. Eine weitere Person wurde in der Region Saporischschja getötet.

Das ukrainische Militär griff seinerseit eine russische Ölanlage in der Region Tatarstan. Die Anlage, die Teil der Druschba-Pipeline ist, sei dabei beschädigt worden, hieß es.

Polen untersucht unterdessen nach eigenen Angaben eine Verletzung des Luftraums. Wie die Regierung in Warschau mitteilte, gingen an mindestens drei Orten russische Flugobjekte nieder. Es soll sich vermutlich um zwei Marschflugkörper und eine Drohne handeln. Verletzte oder Schäden gab es nicht.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.