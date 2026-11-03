Ermittlungen laufen

An Halloween fragen Kinder an Haustüren nach Süßigkeiten. (Archivbild) (Armin Weigel / dpa )

Das teilten die Polizeien in mehreren Bundesländern mit. Die Hintergründe der Vorfälle sind unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Eltern und Kinder wurden aufgerufen, die Süßigkeiten vom Halloween-Fest sorgfältig zu überprüfen. Auch bei äußerlich unbeschädigten Verpackungen sei Aufmerksamkeit geboten. Wer verdächtige Süßigkeiten entdecke, solle sie mit Verpackung aufbewahren und sich an die Polizei wenden.

Bundesweit und auch in Österreich sind Schokoriegel, Kaubonbons, Weingummi und Waffelschnitten für Halloween mit gefährlichen manipuliert worden.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.