"Junge Menschen frühzeitig an die Arbeitswelt heranführen": Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Die Vorstandsvorsitzende Nahles sagte der Funke Mediengruppe, die Berufsberater berichteten vor allem von großer Unsicherheit und einem Aufschieben. So glaubten junge Menschen irrtümlicherweise, mit der Berufswahl eine unumkehrbare Lebensentscheidung zu treffen. Auch beobachte man weiterhin einen Nach-Corona-Effekt mit mehr Angstzuständen und teilweise depressiven Phasen bei Jugendlichen. Hinzu kommen laut Nahles Befürchtungen, dass Berufsbilder nicht sicher vor den Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz sein könnten.

Um die Angst etwa vor einer Ausbildung zu nehmen, empfahl die Agentur-Chefin eine rechtzeitige Heranführung an die Arbeitswelt - etwa durch Praktika und eine frühe Berufsorientierung an Schulen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.