Bundesagentur für Arbeit

Andrea Nahles (Archivbild) (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Nahles sagte dem "Handelsblatt", man prognostiziere, dass in den nächsten 15 Jahren etwa 800.000 Jobs in Deutschland aufgrund von KI wegfielen. Allerdings könnten auch ähnlich viele neu entstehen.

Einige Branchen treffe der Abbau härter, etwa Dienstleister für Unternehmen, analytische Jobs bei Versicherungen und Banken. Berufe, die weniger KI einsetzen könnten wie das Handwerk erwiesen sich als recht robust, so Nahles. Hier bleibe der Kern der Arbeit menschliches Handwerk. Selbst An- und Ungelernte hätten noch Chancen, weil es sich mitunter nicht lohne, sie durch KI zu ersetzen. Aber auch hier gelte, dass grundsätzlich niemand mehr immun sei.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.