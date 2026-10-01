Weltraummission

Sie befinden sich an Bord einer Raumkapsel, die von einer Rakete des privaten Unternehmens SpaceX transportiert wird. Mit der US-Astronautin Jessica Watkins steht die Mission erstmals unter dem Kommando einer schwarzen Frau. Mit ihr unterwegs sind Luke Delaney aus den USA, Joshua Kutryk aus Kanada und Sergej Teterjatnikow aus Russland.
Der Start im US-Bundesstaat Florida hatte sich wegen technischer Schwierigkeiten um drei Wochen verzögert.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.