Katastrophenschutz

Die Übung simuliert Entscheidungswege bei extremer Hitze und Dürre. (Getty Images / Anton Petrus)

Simuliert wird eine Situation, in der Deutschland fünf Dürrejahre hinter sich hat und über Tage Temperaturen von bis zu 45 Grad erlebt. An der Übung beteiligen sich fast 20 Bundesbehörden und zahlreiche weitere Organisationen sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Sie wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ausgerichtet und dauert bis Freitag.

Es handelt sich um die bisher größte nationale Krisenmanagement-Übung. Simuliert werden etwa Wasserknappheit und überfüllte Krankenhäuser - allerdings nur theoretisch, die Übung hat keine praktischen Elemente.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.