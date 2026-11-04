Katastrophenschutz

Die Übung simuliert Entscheidungswege bei extremer Hitze und Dürre. (Getty Images / Anton Petrus)

Außerdem nehmen fast 20 Bundesbehörden und viele Organisationen an der bis Freitag dauernden Übung teil. Sie simulieren eine langjährige Dürre und eine Hitzewelle mit bis zu 45 Grad in Deutschland. Es handelt sich um die bisher größte nationale Krisenmanagementübung.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Zusammenarbeit und Koordination zwischen Bund, Ländern und weiteren Organisationen. Insbesondere sollen Entscheidungs- und Kommunikationswege überprüft werden, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Simuliert werden etwa Wasserknappheit und überfüllte Krankenhäuser - allerdings nur theoretisch, die Übung hat keine praktischen Elemente.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.