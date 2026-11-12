Blick vom Rothaarkamm zum Schloss Wittgenstein (picture alliance/Zoonar/Stefan Ziese)

In einer Erklärung ist von einem falschen Signal für die Region die Rede. Gerade angesichts des Klimawandels werde eine aktive Waldbewirtschaftung gebraucht, die den Forst widerstandsfähiger mache und zugleich die heimische Wirtschaft stärke. Ein großflächiger Nutzungsverzicht sei dafür der verkehrte Weg. Vielmehr machten Trockenheit, Schädlingsbefall und Extremwetterereignisse einen aktiven Waldumbau erforderlich. Naturschutz und nachhaltige Holznutzung seien keinerlei Gegensätze. Der Bundesverband verweist zudem darauf, dass es am Rothaarkamm bereits heute umfangreiche Schutzgebiete gebe.

Die Befürworter des Projekts - darunter der NABU und der BUND - machen hingegen geltend, dass etwa alte Buchen- und Bergmischwälder sowie wertvolle Totholzbestände geschützt würden. Zudem bestehe die Hoffnung, dass sogenannter sanfter Tourismus Wertschöpfung in die Region bringe.

Der Kreistag will am 13. November über eine Bewerbung für den Nationalpark entscheiden. Er wäre der zweite in Nordrhein-Westfalen nach dem Nationalpark Eifel.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.