Der NATO-Stützpunkt Aviano in Italien (Archivbild) (picture alliance/ipa-agency/Gianluca Vannicelli)

An der Übung in Italien werden bis Ende nächster Woche Streitkräfte aus 17 Staaten beteiligt sein. Deutschland verlegte für das Manöver drei Tornados auf die Aviano Air Base in Norditalien. Insgesamt nehmen Angaben der Luftwaffe zufolge mehrere Dutzend deutsche Soldaten an dem Manöver teil.

Zu Details der Übung machte die NATO keine Angaben. Der Generalsekretär des Bündnisses, Rutte, erklärte, die Übung helfe sicherzustellen, dass die nukleare Abschreckungsfähigkeit wirksam und glaubwürdig bleibe, um den Frieden zu bewahren. Sie sende ein klares Signal der Geschlossenheit und Entschlossenheit.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.