Auszeichnung

Der Westfälische Friede wurde unter anderem im Friedenssaal in Historischen Rathaus Münster ausgehandelt. (imago stock&people)

Zur Begründung hieß es, das westliche Verteidigungsbündnis schaffe in Zeiten globaler Unsicherheit Verlässlichkeit, fördere Partnerschaft und ermögliche Frieden durch Stabilität. Den Preis will Generalsekretär Rutte im Rathaus Münster entgegennehmen. Die Laudatio hält Bundeskanzler Merz. Gegen die Verleihung haben mehrere Friedensgruppen Demonstrationen angemeldet. Vergeben wird der Preis alle zwei Jahre von der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe. Erinnern soll er an den Westfälischen Frieden aus dem Jahr 1648, der in den Rathäusern von Münster und Osnabrück geschlossen wurde.

Ebenfalls ausgezeichnet wird heute das kirchliche Netzwerk „SocioMovens“ mit einem gesonderten Jugendpreis für europäische Verständigung.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.