Besuch in Estland

NATO-Generalsekretär Mark Rutte (picture alliance/Anadolu/Ozge Elif Kizil)

Rutte verwies dabei vor allem auf Unterstützung bei der Luftverteidigung. Er sagte bei einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn, Russland setze seine Angriffe auf ukrainische Zivilisten ebenso fort wie seine "hybride Kampagne gegen die NATO-Verbündeten". Die NATO lasse sich aber nicht einschüchtern und sei stärker als Russland.

Russland hat in den vergangenen Monaten seine Angriffe auf die Ukraine intensiviert. Die Zahl der zivilen Opfer ist seitdem deutlich gestiegen. Zudem hat Russland wieder vermehrt die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier genommen. Der Ukraine mangelt es an Luftabwehrsystemen und -raketen zur Verteidigung gegen die Angriffe. In mehreren NATO-Ländern gab es zudem in den vergangenen Monaten immer wieder Sabotageakte und andere hybride Angriffe.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.