Eine Flagge mit dem Logo der Nato. (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Die Gespräche sollen nach Angaben des Verteidigungsbündnisses im Rahmen der regulären Konsultationen erfolgen, eine Sondersitzung gibt es nicht. Parallel dazu wird in Berlin die Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO fortgesetzt. Bei der Plenarsitzung sprechen unter anderem Generalsekretär Rutte, Bundesaußenminister Wadephul und der ukrainische Präsident Selenskyj, der per Video zugeschaltet wird. Am Nachmittag empfängt Bundeskanzler Merz Rutte im Kanzleramt.

Am Freitag waren nach polnischen Angaben während russischer Luftschläge gegen die Ukraine drei Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Die polnische Regierung sah darin eine gezielte russische Provokation während der Militärübung der Koalition der Willigen, die gestern enden sollte.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.