Polens Vize-Verteidigungsminister Zalewski kündigte dies nach einer NATO-Sitzung in Brüssel an. Die Awacs-Maschine erlaube es, besser auf derartige Bedrohungen zu reagieren.
Zuvor waren nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft drei russische Marschflugkörper auf polnischem Territorium abgestürzt. Der Vorfall schürte Befürchtungen, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine auf NATO-Gebiet übergreifen könnte.
Die im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen stationierten Awacs-Maschinen sind mit Radar- und weiteren Überwachungstechniken ausgestattet.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.