Die NATO verstärkt ihre Überwachung in der Schwarzmeerregion. (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Bulgariens Regierungschef Radew erklärte, die Maßnahmen erfolgten auf Bitte seines Landes. Ein Aufklärungsflugzeug der US-Marine sei bereits in der Hafenstadt Warna eingetroffen. Seit Anfang Oktober häuften sich Zwischenfälle vor den Küsten Rumäniens und Bulgariens. Die Angriffe werden russischen Drohnen zugeschrieben. Im Oktober waren vier Handelsschiffe nahe der bulgarischen Küste angegriffen worden. Zwei von ihnen sanken, mehrere Menschen werden noch vermisst.

Das Schwarze Meer gilt als wichtige Route für den weltweiten Export von Getreide, Energie und Rohstoffen. Die EU-Außenbeauftragte Kallas warnte, Russland könne mit der Intensivierung seiner Angriffe in der Region eine weltweite Ernährungskrise verschärfen. Sie forderte Moskau auf, die Ausfuhr ukrainischen Getreides nicht weiter zu behindern.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.