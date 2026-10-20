Die NATO verstärkt ihre Überwachung in der Schwarzmeerregion. (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Dies sei auf Bitte Bulgariens erfolgt, erklärte der Regierungschef des Landes, Radew. Ein Aufklärungsflugzeug der US-Marine sei bereits in der Hafenstadt Warna eingetroffen. Eine NATO-Sprecherin kündigte nach einer Sitzung des Nordatlantikrats an, dass das Bündnis zusätzliche Ressourcen zur Überwachung, Aufklärung und Spurensicherung entsenden werde.

Im Oktober waren vier Schiffe mutmaßlich von Russland nahe der bulgarischen Küste angegriffen worden. Zwei von ihnen sanken. 21 Menschen werden vermisst.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.